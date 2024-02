Céu limpo, temperaturas amenas, pouco vento. Se passou por isto nos últimos dias, aproveite enquanto dura, porque está prestes a acabar.

Neste fim de semana, o tempo ainda vai ser convidativo - máximas próximas dos 20 graus em quase todo o território - mas a meio da próxima semana regressa a chuva.

De acordo com as previsões meteorológica do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), a chuva vai começar na quarta-feira nos distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto e Viseu, dia em que as temperaturas também vão começar a descer: no Porto, por exemplo, se as máximas vão chegar aos 19 graus no fim de semana, baixarão para os 15º.

Já em Lisboa, a chuva deverá chegar na quinta-feira, altura em que as máximas andarão pelos 16º. Ainda assim, nada mau para a época.