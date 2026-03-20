A primavera começa esta sexta-feira com chuva por vezes forte e acompanhada de trovoadas no arquipélago da Madeira e em Portugal continental, ainda devido à depressão Therese.

No que diz respeito às temperaturas, a meteorologista Ângela Lourenço adiantou à agência Lusa que as mínimas vão ser da ordem dos 4/5 graus Celsius a 13 graus e as máximas a rondar os 20, sendo mais baixas no interior.

Para o fim de semana, a previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) aponta para a continuação de chuva, mas já com algumas abertas, principalmente na região Norte.

«Gradualmente vai havendo uma melhoria de norte para sul, o que significa que o sul vai ter ocorrência de precipitação forte com instabilidade podendo haver trovoadas. O domingo vai ter boas abertas, mas ainda assim com condições de ocorrência de aguaceiros mais para sul», referiu a meteorologista do IPMA.

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Já para o início da próxima semana tudo indica que haverá um período sem chuva. «As temperaturas máximas deverão subir e pode haver condições para acentuado arrefecimento noturno. No entanto, é possível que em meados da próxima semana possa haver uma mudança e haver ocorrência de precipitação.»