A cidade-Estado de Singapura e a cidade suíça de Zurique [na foto] foram nomeadas como as cidades mais caras do mundo, de acordo com o Índice Mundial do Custo de Vida, publicado anualmente pela Economist Intelligence Unit (EIU).

A subida desta última, que saltou do sexto lugar da lista do ano passado, foi atribuída à força do franco suíço, juntamente com os preços elevados dos produtos alimentares, dos bens domésticos e das atividades recreativas.

Embora Nova Iorque tenha empatado com Singapura no primeiro lugar no ano passado, o popular destino dos EUA, onde os preços aumentaram 1,9% de acordo com o estudo, desceu para o terceiro lugar, empatando com Genebra, na Suíça.

Hong Kong, o único outro destino asiático no top 10, ficou em quinto lugar, enquanto Los Angeles ficou em sexto e Paris foi considerada a sétima cidade mais cara do mundo.

Telavive, em Israel, partilha o oitavo lugar com Copenhaga, na Dinamarca. No entanto, é de salientar que este estudo foi realizado antes do início do conflito entre Israel e o Hamas, em outubro.

Por último, São Francisco, uma das três cidades americanas no top 10, ficou em 10.º lugar.

Leia mais em CNN Portugal

As 10 cidades mais caras do mundo em 2023:

1. Zurique e Singapura (empatadas)

3. Nova Iorque e Genebra (empatadas)

5. Hong Kong

6. Los Angeles

7. Paris

8. Telavive e Copenhaga (empatadas)

10. São Francisco