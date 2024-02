Carl Weathers, ator norte-americano que deu corpo à personagem Apollo Creed nos filmes Rocky I, II, III e IV, morreu aos 76 anos.

Nascido a 14 de janeiro de 1948, Carl Weathers chegou a jogar futebol americano na NFL, mas iniciou depois uma longa carreira na sétima arte, participando em filmes e séries desde a primeira metade da década de 70 quase até à sua morte.

Além da participação nos filmes da saga Rocky Balboa, fez parte do elenco do filme predador, protagonizado por Arnold Swanzenegger, além de Demónio do Golfe, um dos primeiros grandes sucessos de Adam Sandler.