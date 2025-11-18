MF Mundo
Falha na Cloudflare deixa vários sites indisponíveis
Problema atinge não só websites que utilizam a infraestrutura da Cloudflare, mas também o acesso ao próprio Dashboard e à API
Uma falha na Cloudflare, empresa que presta serviços de resiliência na internet, está a deixar vários sites indisponíveis, como é o caso da agência Lusa e do X, entre outros.
No site da Cloudflare Global Network pode ler-se que «existem problemas» e que a empresa «continua a investigar este problema».
«A Cloudflare está ciente e a investigar um problema que afeta vários clientes: Erros 500 generalizados, o Cloudflare Dashboard e a API também estão a falhar. Estamos a trabalhar para compreender o impacto total e mitigar este problema», lê-se ainda, na nota.
