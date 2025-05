Após ter-se sentido mal durante um jantar-comício em Tavira, no âmbito da campanha eleitoral para as eleições legislativas, André Ventura está consciente. A garantia foi dada pelo líder da bancada parlamentar do Chega, Pedro Pinto:

«O nosso líder teve um problema. Não sabemos qual. Foi para o hospital para fazer uma avaliação. Ele está bem, está consciente, falou connosco e pediu-nos para vos dizer algo muito importante: Não desistam, pois vamos ganhar as eleições no próximo dia 18 de maio», afirmou o cabeça de lista do partido por Faro numa comunicação pública.

O jantar-comício continuou apesar da ausência do líder do partido. André Ventura foi transportado para o hospital de Faro.

André Ventura sentiu-se mal durante um discurso, agarrando-se à zona do peito e interropendo prontamente a oratória, na noite desta terça-feira.

Foi assistido primeiro por apoiantes e depois por elementos dos bombeiros. Duas viaturas, uma dos bombeiros locais e outra do INEM, estiveram no local a prestar socorro.

[Em atualização]