Portugal registou mais 19 mortos e 5.137 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas, de acordo com o boletim da Direção-Geral da Saúde desta quinta-feira.

Nesta altura há 952 pessoas hospitalizadas, menos quinze do que no dia anterior, embora tenha aumentado o número de pessoas nos cuidados intensivos, com mais oito pessoas nesta situação, num total de 158.

A maioria dos novos casos surgiram na Região de Lisboa e Vale do Tejo, com mais 1920 casos e seis mortos, seguida pela Região do Norte, com 1512 casos (cinco mortos), e Região Centro, com 1027 casos (quatro mortos). Seguem-se depois o Algarve, com 143 casos (dois mortos), Alentejo, com 143 casos (dois mortos), Madeira, com 138 (2 mortos) e Açores, 34 casos (sem mortos a registar).

Em sentido contrário, 3.406 pessoas recuperam da doença nas últimas 24 horas, num total de 1.122.741 desde o início da pandemia em Portugal.

O R(t) mantém-se no 1,08, tanto a nível nacional como no continente. A incidência também mantém o mesmo registo da véspera, com 514,4 casos por cada 100 mil habitantes no continente e 508,8 casos por cada 100 mil habitantes no território nacional.



Desde o início da pandemia em Portugal já morreram 18.717 pessoas e foram registados 1.211.130 casos de infeção confirmados.