O dique da ponte dos Casais, no rio Mondego, junto a Coimbra, colapsou na zona de São João do Campo, junto a um viaduto da A1. A CNN Portugal apurou que se trata de uma zona de campos agrícolas e que, para já, não há qualquer habitação em risco. Contudo, o trânsito foi cortado nos dois sentidos.

Já na tarde desta quarta-feira, a queda de uma árvore sobre uma caixa de abastecimento de gás natural provocou, também em Coimbra, uma grande libertação de gás, sem causar feridos ou estragos.

Acompanhe estas situações, por todo o país, ao minuto, na CNN Portugal.