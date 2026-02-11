Parte do pavimento da A1 em Coimbra, junto ao Mondego, ruiu por volta das 23 horas desta quarta-feira, após o colapso do dique de Casais. De recordar que o dique colapsou na zona de São João do Campo, junto a um viaduto da A1, numa zona de campos agrícolas, pelo que o trânsito foi cortado nos dois sentidos.

Já na tarde desta quarta-feira, a queda de uma árvore sobre uma caixa de abastecimento de gás natural provocou, também em Coimbra, uma grande libertação de gás, sem causar feridos ou estragos.

Acompanhe estas situações, por todo o país, ao minuto, na CNN Portugal.

[Artigo original publicado às 19h35]