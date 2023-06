Quatro crianças que estavam desaparecidas há mais de um mês na selva amazónica do sul da Colômbia foram encontradas com vida, confirmou o Presidente colombiano, Gustavo Petro.

«Uma alegria para todo o país. As quatro crianças que estavam perdidas há 40 dias na selva colombiana foram encontradas com vida», escreveu Petro, nas redes sociais.

¡Una alegría para todo el país! Aparecieron con vida los 4 niños que estaban perdidos hace 40 días en la selva colombiana. pic.twitter.com/cvADdLbCpm — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 9, 2023

As quatro crianças, de 13, nove, quatro anos e um bebé de 11 meses estavam desaparecidas desde a queda de uma aeronave, a 1 de maio. Os jovens foram retirados do local de helicóptero e estão a receber cuidados médicos.

Aos jornalistas, mais tarde, Gustavo Pedro afirmou que as crianças são «um exemplo de sobrevivência» e que a situação «ficará para a história».

Os menores, refira-se, viajavam com a mãe e outro acompanhante numa pequena aeronova que desapareceu dos radares a 1 de maio e que foi encontrada uma semana depois na vertical, com a zona frontal contra o chão. Os meios de salvamento recuperaram três corpos: o do piloto, o da mãe das crianças e o de um dirigente da comunidade indígena Uitoto.

As equipas de salvamento começaram a acreditar que os jovens pudessem ser encontrados com vida quando descobriram, na selva, objetos pessoais, fruta parcialmente comida e um biberão, além de «um abrigo improvisado feito de paus e ramos».

A selva é particularmente perigosa na zona em causa e as buscas foram dificultadas pela presença de animais selvagens, árvores até 40 metros de altura e chuva intensa.