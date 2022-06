A CP - Comboios de Portugal prevê que os comboios urbanos do Porto, Coimbra e Celta não se realizem na quinta-feira, véspera de São João, devido a greve, adiantou esta quarta-feira a transportadora, em comunicado.

«Nos serviços Internacional Celta, Urbanos do Porto e Urbanos de Coimbra, não se prevê a realização de comboios no dia 23 de junho», véspera de São João, pode ler-se no comunicado da CP.

Segundo a empresa ferroviária, «para o período entre as 00h00 do dia 23 e as 07h00 do dia 24 de junho, podem ocorrer perturbações muito significativas no dia 23 de junho, com forte impacto nos dias anterior e seguinte, em todos os serviços com origem e/ou destino no Norte de Portugal, Coimbra e Linha do Oeste».

Assim, a greve, convocada pelo Sindicato Ferroviário da Revisão Comercial Itinerante (SFRCI) para quinta-feira para a região a norte de Pombal, poderá já causar impactos esta quarta-feira.

Esta paralisação junta-se à já anunciada pela transportadora, que também irá condicionar a circulação no dia 24 de junho nos urbanos do Porto, apesar de estarem previstos alguns serviços mínimos.

Os serviços mínimos decretados pelo Tribunal Arbitral do Conselho Económico e Social para o serviço da CP abrangem parte dos comboios urbanos do Porto na manhã do dia de São João, na sexta-feira, segundo a informação da transportadora.

De acordo com a tabela disponível no sítio da CP - Comboios de Portugal, para a greve convocada para o dia de São João, 24 de junho (sexta-feira), vários comboios urbanos com partida de Porto - São Bento serão cumpridos de manhã, para todos os destinos.

Quanto à linha de Aveiro, na manhã de sexta-feira estão previstas partidas de Porto São Bento às 05h40, 06h50, 07h50 e 08h50, e de tarde às 16h50, 17h45, 18h50 e 19h50 (neste caso, de Porto Campanhã).

Relativamente à linha de Braga, não se realizará o comboio proveniente de São Bento das 00h50 do feriado local de 24 de junho e, de manhã, apenas está prevista a realização dos comboios das 06h45, bem como, da parte da tarde, às 16h45, 17h40, 18h40 e 19h45.

Se o destino for Guimarães, os comboios a partir de Porto São Bento realizar-se-ão de manhã às 07h25 e 08h25 e, de tarde, às 18h25.

Quanto ao Marco de Canaveses, não se realizará o comboio das 00h45, mas está prevista a partida de São Bento, de manhã, dos comboios das 05h30 e 07h30, e de tarde das 16h30, 17h30, 18h30 e 19h30.

«Aos clientes que já tenham adquirido bilhete para viajar em comboios dos serviços Alfa Pendular, Intercidades, Interregional e Regional será permitido o reembolso no valor total do bilhete adquirido, ou a sua revalidação gratuita, para outro comboio da mesma categoria e na mesma classe», refere, ainda, a CP.

A empresa garante ainda que «envidará todos os esforços para prestar o melhor serviço possível aos seus clientes, apesar dos constrangimentos decorrentes desta situação», lamentando «os incómodos causados aos seus clientes» e recomendando «a obtenção de informação sobre o estado da circulação de comboios», através do seu sítio ou da linha de atendimento 808 109 110.