Os preços do gasóleo e da gasolina voltam a sofrer alterações já a partir de segunda feira, de acordo com o Automóvel Club de Portugal (ACP). O preço do gasóleo vai descer três cêntimos. O da gasolina, por sua vez, vai subir 0,5 cêntimos.

Recorde-se que os preços finais também resultam da média dos valores praticados por todas as gasolineiras.

Os preços cobrados ao consumidor final podem variar consoante o posto de abastecimento.

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