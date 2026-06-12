MF Mundo
Há 17 min
Combustíveis: gasóleo desce e gasolina sobe na próxima semana
Gasóleo vai descer três cêntimos, gasolina vai subir 0,5 cêntimos
Gasóleo vai descer três cêntimos, gasolina vai subir 0,5 cêntimos
Os preços do gasóleo e da gasolina voltam a sofrer alterações já a partir de segunda feira, de acordo com o Automóvel Club de Portugal (ACP). O preço do gasóleo vai descer três cêntimos. O da gasolina, por sua vez, vai subir 0,5 cêntimos.
Recorde-se que os preços finais também resultam da média dos valores praticados por todas as gasolineiras.
Os preços cobrados ao consumidor final podem variar consoante o posto de abastecimento.
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