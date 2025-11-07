MF Mundo
Combustíveis: gasóleo sobe e gasolina desce na próxima semana
Gasóleo sofre aumento de 1,5 cêntimos e gasolina tem decréscimo de 0,5 cêntimos por litro
Os preços do gasóleo e da gasolina vão sofrer alterações a partir desta segunda-feira e de forma distinta.
Enquanto que o gasóleo vai ter um aumento de 1,5 cêntimos por litro, a gasolina terá um decréscimo de 0,5 cêntimos, de acordo com o Automóvel Clube de Portugal (ACP) e tal como pode ler na CNN Portugal.
Recorde-se que os preços finais resultam da média dos valores praticados por todas as gasolineiras. Os preços cobrados ao consumidor final podem variar consoante o posto de abastecimento.
