Os preços do gasóleo e da gasolina voltam a sofrer alterações já a partir de segunda feira, de acordo com o Automóvel Club de Portugal (ACP). O gasóleo sobe quatro cêntimos, após uma redução de 12 na semana passada, enquanto que a gasolina desce novamente, desta feita apenas um cêntimo.

Recorde-se que os preços finais também resultam da média dos valores praticados por todas as gasolineiras.

Os preços cobrados ao consumidor final podem variar consoante o posto de abastecimento.