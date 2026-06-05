MF Mundo
Há 1h e 36min
Combustíveis: gasóleo sobe e gasolina desce na próxima semana
Preço do gasóleo sobe quatro cêntimos por litro e gasolina desce um cêntimo
DIM
Preço do gasóleo sobe quatro cêntimos por litro e gasolina desce um cêntimo
DIM
Os preços do gasóleo e da gasolina voltam a sofrer alterações já a partir de segunda feira, de acordo com o Automóvel Club de Portugal (ACP). O gasóleo sobe quatro cêntimos, após uma redução de 12 na semana passada, enquanto que a gasolina desce novamente, desta feita apenas um cêntimo.
Recorde-se que os preços finais também resultam da média dos valores praticados por todas as gasolineiras.
Os preços cobrados ao consumidor final podem variar consoante o posto de abastecimento.
Continuar a ler
NOTÍCIAS MAIS LIDAS