O preço dos combustíveis em Portugal vai descer na próxima semana.

De acordo com o Automóvel Clube de Portugal (ACP), o gasóleo vai descer 6 cêntimos por litro já a partir de segunda-feira, sendo que o preço da gasolina passa a custar menos 3,5 cêntimos. Esta descida dos preços surge uma semana depois de um aumento de oito cêntimos no gasóleo e 3,5 na gasolina.

Recorde-se que os preços finais resultam da média dos valores praticados por todas as gasolineiras e podem variar consoante o posto de abastecimento, tal como pode ler na CNN Portugal.

Combustíveis: preços voltam a subir na próxima semana