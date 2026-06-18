Os preços do gasóleo e da gasolina voltam a sofrer alterações já a partir de segunda feira, de acordo com informações divulgadas pela Anarec à CNN Portugal. O preço gasolina vai descer cerca de 6 cêntimos. O do gasóleo, por sua vez, vai a registar uma queda mais acentuada: 11 cêntimos

Recorde-se que os preços finais também resultam da média dos valores praticados por todas as gasolineiras. Os preços cobrados ao consumidor final podem variar consoante o posto de abastecimento.

O Brent, referência europeia, caiu para 3 por cento, colocando o preço do barril em 77,1 dólares (67,17 euros) após a assinatura do memorando de entendimento entre os Estados Unidos e o Irão.

A descida acontece surge após o Irão ter anunciado a assinatura do acordo com os Estados Unidos para o fim da guerra no Médio Oriente, numa decisão também anunciada pelo presidente norte-americano, Donald Trump.