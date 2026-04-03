O preço dos combustíveis em Portugal vai ter nova subida na próxima semana.

A maior subida registar-se-á no gasóleo, devendo ser de oito cêntimos por litro, enquanto a gasolina deve subir 3,5 cêntimos. A informação foi adiantada pelo ACP - Automóvel Clube de Portugal, citando fontes do setor.

Se se confirmarem estas subidas, a partir da próxima segunda-feira o preço médio do gasóleo simples passa a ser de 2,158 euros por litro e o preço médio da gasolina simples 95 de 1,952 euros por litro.