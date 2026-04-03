MF Mundo
3 abr, 12:37
Combustíveis: preços voltam a subir na próxima semana
Gasolina sobe 3,5 cêntimos, gasóleo tem a maior subida: de oito cêntimos
Gasolina sobe 3,5 cêntimos, gasóleo tem a maior subida: de oito cêntimos
O preço dos combustíveis em Portugal vai ter nova subida na próxima semana.
A maior subida registar-se-á no gasóleo, devendo ser de oito cêntimos por litro, enquanto a gasolina deve subir 3,5 cêntimos. A informação foi adiantada pelo ACP - Automóvel Clube de Portugal, citando fontes do setor.
Se se confirmarem estas subidas, a partir da próxima segunda-feira o preço médio do gasóleo simples passa a ser de 2,158 euros por litro e o preço médio da gasolina simples 95 de 1,952 euros por litro.
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