O preço do combustível vai subir na próxima semana, confirmou Automóvel Clube de Portugal (ACP). No que toca ao gasóleo, o preço terá uma subida de três cêntimos. A gasolina, por sua vez, irá subir dois cêntimos.

Estes preços finais são calculados com base no valor médio de todas as gasolineiras. Deste modo, os preços cobrados ao consumir final podem variar entre os postos de abastecimento.

Nestes valores estão já incluídos os descontos aplicados pelas gasolineiras e a revisão das medidas fiscais temporárias para ajudar a mitigar o aumento dos preços dos combustíveis.