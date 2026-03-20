O preço do gasóleo vai subir 16 cêntimos a partir da próxima segunda-feira, enquanto o da gasolina vai aumentar nove cêntimos, segundo os dados do Automóvel Clube de Portugal.

Os preços finais resultam da média dos valores praticados por todas as gasolineiras.

Refira-se que os preços cobrados ao consumidor final podem variar consoante o posto de abastecimento.