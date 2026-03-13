O preço dos combustíveis vai voltar a subir na próxima semana, com o gasóleo a sofrer um aumento de 7,5 cêntimos e a gasolina a aumentar em oito cêntimos por litro, de acordo com o Automóvel Clube de Portugal (ACP).

Recorde-se que a subida dos preços segue a tendência da semana passada, quando o gasóleo ficou 23 cêntimos mais caro e a gasolina 7,5 cêntimos, face à guerra no Irão.

Estes valores já têm em conta os descontos aplicados pelas gasolineiras e a revisão das medidas fiscais temporárias para ajudar a mitigar o aumento dos preços dos combustíveis.