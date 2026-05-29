MF Mundo
Há 1h e 18min
Gasóleo e gasolina com descida acentuada na próxima semana
Redução no preço dos combustíveis pode chegar aos 12 cêntimos
AC
Redução no preço dos combustíveis pode chegar aos 12 cêntimos
AC
O preço dos combustíveis vai baixar de forma significativa na próxima semana. Segundo o Automóvel Club de Portugal (ACP), os preços do gasóleo e da gasolina vão descer 12 cêntimos cada a partir da próxima segunda-feira.
Os preços finais também resultam da média dos valores praticados por todas as gasolineiras.
Os preços cobrados ao consumidor final podem variar consoante o posto de abastecimento.
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