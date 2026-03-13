O Governo aprovou uma nova redução extraordinária das taxas do Imposto sobre os Produtos Petrolíferos e Energéticos (ISP), medida que deverá traduzir-se numa descida dos preços dos combustíveis já na próxima semana.

Segundo o Ministério das Finanças, a alteração representa uma poupança direta de 1,8 cêntimos por litro no gasóleo e de 3,3 cêntimos por litro na gasolina.

De acordo com o comunicado divulgado pelo ministério, somando esta medida aos descontos extraordinários aplicados na semana anterior, os consumidores deverão beneficiar de uma redução total de cerca de 6,1 cêntimos por litro no gasóleo e de 3,3 cêntimos na gasolina face aos preços praticados entre 2 e 6 de março.

As Finanças indicam ainda que a gasolina sem chumbo passa também a estar abrangida pela redução do ISP, uma vez que se prevê que o preço deste combustível ultrapasse um aumento de 10 cêntimos relativamente aos valores registados no início do mês.