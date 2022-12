Tem carro a gasóleo? Aproveite e vá abastecer ainda esta semana porque o preço deste combustível deverá subir, em média, cerca de sete cêntimos por litro, a partir da próxima segunda-feira. Já na gasolina é prevista uma descida de cerca de meio cêntimo por litro, disse à CNN Portugal uma fonte do mercado petrolífero.

Caso se concretizarem estas alterações de preço, e tendo em conta o preço médio de venda que estava a ser praticado esta quinta-feira, os valores ficam num patamar inferior ao praticado antes do início da invasão da Ucrânia pela Rússia e, no caso da gasolina, o valor é mesmo inferior ao praticado no início do ano.

Esta descida valor da gasolina resulta de uma redução do preço das matérias-primas nos mercados internacionais, mas também devido às medidas fiscais adotadas pelo Governo.