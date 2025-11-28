Vem aí uma grande descida nos preços dos combustíveis. O preço do gasóleo vai descer 7 cêntimos a partir da próxima segunda-feira, enquanto o da gasolina vai descer 3,5 cêntimos, de acordo com o Automóvel Club de Portugal.

Recorde-se que os preços finais resultam da média dos valores praticados por todas as gasolineiras. Os preços cobrados ao consumidor final podem variar consoante o posto de abastecimento.

LEIA MAIS NA CNN PORTUGAL