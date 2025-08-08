MF Mundo
Há 44 min
Se vai abastecer, espere: combustíveis vão descer na próxima semana
Gasolina vai descer 1,5 cêntimos e gasóleo fica 3,5 cêntimos mais barato
DIM
Gasolina vai descer 1,5 cêntimos e gasóleo fica 3,5 cêntimos mais barato
DIM
Os preços dos combustíveis vão descer, já a partir da próxima segunda-feira.
De acordo com informação do Automóvel Clube de Portugal (ACP), o preço da gasolina vai sofrer uma queda de 1,5 cêntimos e o gasóleo ficará 3,5 cêntimos mais barato, tal como pode ler na CNN Portugal.
Recorde-se que os preços finais resultam da média dos valores praticados por todas as gasolineiras. Os preços cobrados ao consumidor final podem variar consoante o posto de abastecimento.
RELACIONADOS
Jogos Mundiais: Portugal vence medalha de ouro em trampolim sincronizado
FC Porto regressa aos treinos depois da morte de Jorge Costa
Vasco Seabra: «Queremos provocar um jogo entusiasmante para quem vê»
OFICIAL: Manchester City empresta Vitor Reis ao Girona
OFICIAL: dois meses depois de chegar, Rui Duarte renova com o Athletic Club
Continuar a ler
NOTÍCIAS MAIS LIDAS