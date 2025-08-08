Os preços dos combustíveis vão descer, já a partir da próxima segunda-feira.

De acordo com informação do Automóvel Clube de Portugal (ACP), o preço da gasolina vai sofrer uma queda de 1,5 cêntimos e o gasóleo ficará 3,5 cêntimos mais barato, tal como pode ler na CNN Portugal.

Recorde-se que os preços finais resultam da média dos valores praticados por todas as gasolineiras. Os preços cobrados ao consumidor final podem variar consoante o posto de abastecimento.