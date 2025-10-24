MF Mundo
Vai abastecer? Confira as mudanças de preços na próxima semana
Gasolina vai descer e gasóleo vai subir
Está a pensar em abastecer? Tenha em conta a mudança de preços!
Esta segunda-feira, o preço da gasolina vai descer dois cêntimos. Em sentido contrário, e de acordo com a ACP, o preço do gasóleo sobe dois cêntimos.
De recordar, os preços cobrados ao consumidor final podem variar consoante o posto de abastecimento e os preços finais também resultam da média dos valores praticados por todas as gasolineiras.
