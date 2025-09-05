A partir desta segunda-feira, os preços dos combustíveis vão subir em Portugal.

Se quiser abastecer o seu veículo, talvez seja melhor fazê-lo já este fim-de-semana. De acordo com o Automóvel Clube de Portugal, a gasolina vai subir 1,5 cêntimos por litro. Já a maior subida regista-se no gasóleo com o valor do preço a aumentar 2 cêntimos por litro.

De recordar, os preços cobrados ao consumidor final podem variar consoante o posto de abastecimento e os preços finais também resultam da média dos valores praticados por todas as gasolineiras.

RELACIONADOS
Espanha: Barcelona poderá fazer o primeiro jogo em casa no Estádio Johan Cruyff
Netanyahu elogia equipa israelita após polémica na Vuelta
F1: Hamilton e Norris dividem protagonismo nos treinos livres em Monza
Futebol Feminino: internacional portuguesa reforça o FC Porto
Messi continua a deixar futuro em aberto: «Aconteça o que acontecer…»