MF Mundo
Há 18 min
Vai abastecer? O preço dos combustíveis sobe na próxima semana
O preço do gasóleo regista o maior aumento com 2 cêntimos por litro, já a gasolina sobre 1,5 cêntimos por litro
GP
O preço do gasóleo regista o maior aumento com 2 cêntimos por litro, já a gasolina sobre 1,5 cêntimos por litro
GP
A partir desta segunda-feira, os preços dos combustíveis vão subir em Portugal.
Se quiser abastecer o seu veículo, talvez seja melhor fazê-lo já este fim-de-semana. De acordo com o Automóvel Clube de Portugal, a gasolina vai subir 1,5 cêntimos por litro. Já a maior subida regista-se no gasóleo com o valor do preço a aumentar 2 cêntimos por litro.
De recordar, os preços cobrados ao consumidor final podem variar consoante o posto de abastecimento e os preços finais também resultam da média dos valores praticados por todas as gasolineiras.
RELACIONADOS
Espanha: Barcelona poderá fazer o primeiro jogo em casa no Estádio Johan Cruyff
Netanyahu elogia equipa israelita após polémica na Vuelta
F1: Hamilton e Norris dividem protagonismo nos treinos livres em Monza
Futebol Feminino: internacional portuguesa reforça o FC Porto
Messi continua a deixar futuro em aberto: «Aconteça o que acontecer…»
Continuar a ler
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS
VÍDEOS MAIS VISTOS