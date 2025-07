A partir desta segunda-feira, os preços dos combustíveis vão descer em Portugal.

Se quiser abastecer o seu veículo, talvez seja melhor aguardar e fazê-lo na próxima semana. De acordo com o Automóvel Clube de Portugal, a gasolina vai descer 0,5 cêntimos por litro. Já a maior queda regista-se no gasóleo com o valor do preço a descer 1,5 cêntimos por litro.

Os preços cobrados ao consumidor final podem variar consoante o posto de abastecimento e os preços finais também resultam da média dos valores praticados por todas as gasolineiras.