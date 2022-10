Está a pensar ir abastecer o seu carro? Preparar-se para um novo aumento nos preços dos combustíveis.

Depois de uma grande subida nesta última semana, a partir de segunda-feira vai registar-se aumentos acima dos cinco cêntimos.

O gasóleo é o que sobe mais, concretamente 6,5 cêntimos/litro, enquanto a gasolina vai custar mais 5 cêntimos/litro.

Com estes aumentos, tanto o litro da gasolina como do gasóleo voltarão a ultrapassar 1,9 euros por litro, valores superiores aos que se registavam no início da invasão russa à Ucrânia.

