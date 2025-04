Os cardeais reunidos no Vaticano fixaram 7 de maio como a data para o início do conclave, que irá eleger o sucessor do Papa Francisco, informou a agência italiana Ansa, ao final da manhã desta segunda-feira, citando fontes da Congregação Geral.

De acordo com as regras do Vaticano, os cardeais participarão numa missa solene na Basílica de São Pedro, no Vaticano, na manhã do dia 7.

Depois desse momento, os eleitores com menos de 80 anos reúnem na Capela Sistina à tarde para a votação à porta fechada. Esta poderá durar vários dias.