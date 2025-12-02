MF Mundo
Há 16 min
Morreu a jornalista Constança Cunha e Sá
Vítima de doença prolongada. Tinha 67 anos
Morreu, esta terça-feira, a jornalista portuguesa Constança Cunha e Sá. Tinha 67 anos e foi vítima de doença prolongada.
Formada em Filosofia pela Universidade Católica de Lisboa, Constança Cunha e Sá foi professora de filosofia antes de ser jornalista.
A carreira no jornalismo foi iniciada na revista Sábado, seguindo-se o jornal INDEPENDENTE, onde foi colunista e ainda diretora-adjunta e diretora. Ainda na imprensa escrita, foi redatora no Diário Económico, escrevendo também no Jornal de Negócios, Público e Correio da Manhã no seu percurso.
Depois, em televisão, na TVI, foi editora de política e, mais tarde, jornalista e comentadora. Na TVI24 moderou o programa A Prova dos 9. Saiu da TVI em 2020 e regressou à estação em 2021.
