O grupo Sonae, dos hipermercados Continente, foi alvo de um ataque informático. A informação foi comunicada pela empresa através de um comunicado, ao qual a TVI/CNN Portugal teve acesso.

Alguns dos sites do grupo, como o do Continente, MeuSuper e Wells, encontram-se indisponíveis.

«Lamentamos os constrangimentos causados. As nossas equipas estão a trabalhar no sentido de averiguar a perturbação e repor, com a máxima brevidade, o normal funcionamento da atividade», refere a nota da empresa.

