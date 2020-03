O primeiro-ministro garantiu esta segunda-feira que Portugal ainda não teve «nenhuma carência» de ventiladores, equipamentos fundamentais no auxílio a doentes infetados com o novo coronavírus.

Em entrevista à SIC, sobre a qual pode ler mais no site da TVI24, António Costa revelou ainda que há 1142 ventiladores no país, que, no entanto, «não estão todos disponíveis» uma vez que há outras necessidades.

«Nós temos, fora blocos operatórios de urgência, fora unidades de queimados, 1142 ventiladores para adultos. Claro que não estão todos disponíveis porque há muitas pessoas que estão internadas e que estão a ser ventiladas, ou que foram operadas, ou porque estão com uma pneumonia normal», disse.

Na mesma ocasião, António Costa revelou que o SNS (Serviço Nacional de Saúde) tem «dois milhões de máscaras de reserva estratégica» para fazer face às necessidades e informou que o governo está a «adquirir máscaras, material de desinfeção e ventiladores, e a fazer a gestão destes recursos».

«Temos procurado estar a ir reforçando as capacidades que temos para prever o pior que ainda possa vir a seguir», garantiu.