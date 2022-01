As pessoas em isolamento devido à covid-19 vão poder sair de casa para exercer o seu direito de voto no dia 30, anunciou esta quarta-feira a ministra da Administração Interna e da Justiça (ler mais no site da CNN Portugal).

Segundo Francisca Van Dunem, será recomendada uma hora para as pessoas confinadas irem às urnas, que, à partida, será ao final do dia, entre as 18h e 19h.

A diretora-geral da saúde, Graças Freitas, afirmou depois que as pessoas que estiverem nas mesas de voto terão, no tal horário para as pessoas em isolamento, usarão um reforço de proteção contra a covid-19, nomeadamente o uso de batas.