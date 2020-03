Um jovem de 13 anos faleceu esta terça-feira no Reino Unido, vítima de Covid-19. A notícia foi avançada pela agência AFP e depois confirmada pelo porta-voz do hospital King’s College, em Londres.

A criança tinha sido diagnosticada com o novo coronavírus na passada sexta-feira e, segunda o The Guardian, a família diz que não eram conhecidas quaisquer condições médicas anteriormente. Uma notícia sobre a qual pode ler mais desenvolvimentos no site da TVI24.

No site gofundme já foi criada uma angariação de fundos para ajudar na realização do funeral, a qual já foi partilhada nas redes sociais pela «Tell MAMA UK», uma associação de combate ao racismo contra a comunidade muçulmana no Reino Unido.