Depois de o Sindicato Independente dos Médicos ter dito que havia 50 médicos infetados com o novo coronavírus, a Ordem dos Médicos informou esta terça-feira que 20 por cento das pessoas contagiadas são médicos e deixou um alerta para os riscos que acarreta a falta de equipamentos de proteção individual.

Na fase em que nos encontramos não é possível continuarmos a só proporcionar equipamentos de proteção individual em locais de apoio direto ao Covid-19. (...) Todas as pessoas que estão no terreno, em todas as unidades de saúde, precisam de estar devidamente protegidas», pode ler-se numa nota enviada às redações.

Miguel Guimarães, bastonário da Ordem dos Médicos, indica que têm chegado ao conhecimento da organização relatos de escassez ou até mesmo inexistência de equipamentos de proteção individual. Recorde-se que esta segunda-feira o primeiro-ministro disse, em entrevista à SIC. que há 2 milhões de máscaras em reserva.

«Arriscamo-nos que muitos médicos e profissionais de saúde fiquem doentes e isso, para além do drama pessoal e familiar, significa não termos os médicos e profissionais necessários para tratar os doentes enquanto atingimos o pico da epidemia. (...) com muitas unidades de saúde (hospitais e centro de saúde) a não cumprirem as regras mínimas de proteção individual e coletiva, a situação pode tornar-se crítica e instável», lê-se ainda

Para Miguel Guimarães, o sucesso no combate ao novo coronavírus só poderá ser atingido se Portugal seguir o exempo de Macau e não de Itália, o país da Europa mais afetado pela pandemia.