A Queima das Fitas do Porto foi cancelada devido à pandemia de Covid-19, anunciou esta terça-feira a Federação Académica do Porto (FAP).

«Mais do que a tristeza que esta decisão possa deixar em cada um de nós, que respiramos a Academia do Porto, que temos carinho pelas nossas gentes e pelas nossas tradições, devemos ficar com o sentimento de dever cumprido: o dever de sermos um exemplo, de sermos cuidadores de nós e dos outros e de sermos jovens sem medo de fazer o certo mesmo quando é o mais difícil. Esta decisão é o mote para dizermos presente quando mais precisam de nós», pode ler-se no comunicado emitido pela FAP.

Refira-se que a Queima das Fitas do Porto estava prevista para os dias de 3 e 10 de maio no Queimódromo da cidade, local que estará temporariamente dedicado à realização de rastreios para Covid-19.