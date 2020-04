As autoridades de Tyrol, na Áustria, onde se situa a famosa estância de Ischgl, vão ser alvo de processos judiciais interpostas pelos turistas, por a estância ser um foco de disseminação de Covid-19. Uma notícia sobre a qual pode ler mais no site da TVI24.

A cadeia de infeções teve, alegadamente, origem num bar popular da estância, chamado Kitzloch, onde as noites eram passadas em festa. Entretanto, daí já se espalhou para a Alemanha, Noruega, Suécia, Dinamarca e Islândia.

Mesmo depois de saberem que turistas e um funcionário estavam infetados com o novo coronavírus, as autoridades austríacas mantiveram a estância aberta. O encerramento dos bares e restaurantes deu-se cinco dias depois, e a estância só deixou de estar ativa três dias após o fecho da sua restauração.

A resposta tardia das autoridades austríacas está agora no cerne de um processo judicial, que vai ser avançado pela Associação de Defesa do Consumidor da Áustria e que já conta com as queixas de 2.500 turistas, 80% dos quais alemães. «Até hoje, registaram-se no nosso site cerca de 2.500 pessoas afetadas pelo foco de infeção de coronavírus em Tyrol. Quase todos os relatos dizem respeito a Ischgl. A maioria das pessoas está em casa, em quarentena», indicou a associação à CNN.

No seu site, a associação apelou aos turistas que tenham estado em Ischgl, habitat natural de famosos como Paris Hilton ou Bill Clinton, e que tenham sido diagnosticados com Covid-19 para reportarem o seu caso, de modo a que fosse possível sustentar uma ação judicial.

«A pandemia de Covid-19 é uma força das circunstâncias e ninguém pode ser responsável pelos seus danos. Mas manter estâncias de esqui abertas, mesmo quando as autoridades sabiam que havia uma ameaça de infeção massiva, é razão para agir judicialmente», escreveram.