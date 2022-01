Portugal registou, nas últimas 24 horas, mais 33 óbitos associados à covid-19 e mais 32.271 casos de infeção, de acordo com o boletim diário epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS), deste domingo.

Há mais 80 pessoas internadas, para um total de 1.813. Há mais cinco em unidades de cuidados intensivos, total de 168.

Registaram-se também 14.516 recuperados, sendo que há mais 17.722 casos ativos, para um total de 327.355.

Dos novos óbitos associados à covid-19, de acordo com a DGS, 14 foram em Lisboa e Vale do Tejo, oito no Note, quatro no Centro, três no Alentejo, dois no Algarve e dois na Madeira.