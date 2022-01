Portugal registou 48 óbitos associados à covid-19 e 57.657 novos casos nas últimas 24 horas, de acordo com o boletim diário epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Há ainda menos 28 doentes internados, num total de 2.320, e menos 14 pessoas em UCI: são agora 158.

Ainda de acordo com o mais recente relatório de situação, foram dadas como recuperadas 54.666 pessoas. Portugal tem agora 512.571 casos ativos confirmados do vírus, mais 2.943 do que na véspera.