O Governo tornou este domingo públicas mais uma série de medidas para combater a pandemia da Covid-19, o novo coronavírus, sobre as quais pode ler mais no site da TVI24.

Segundo anunciou o ministro da Administração Interna, passa a ser proibido consumir bebidas alcoólicas na via pública. Além disso, não pode haver eventos com mais de 100 pessoas e as aulas de condução estão suspensas.

«A redução em um terço do espaço usado em restaurantes aplica-se também nas zonas de ar livre, isto é, nas esplanadas licenciadas, também aí iremos ser exigentes», disse ainda Eduardo Cabrita.

O ministro deixou ainda o apelo para que os portugueses fiquem em casa: «Queríamos fazer algumas chamadas de atenção: primeiro, que os cidadãos, com caráter geral, se coíbam de fazer todas as deslocações que não sejam absolutamente necessárias. As que são necessárias são para ir trabalhar, para adquirir produtos alimentares, para visitar familiares ou idosos dependentes que precisem de apoio direto. Queria fazer um apelo para que estas regras sejam estritamente respeitadas.»