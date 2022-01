O secretário de Estado Adjunto e da Saúde afirmou nesta segunda-feira que as aulas serão retomadas a 10 de janeiro e afastou a possibilidade de um novo adiamento do arranque das atividades letivas.

«Penso que essa medida [adiamento] não está garantidamente sobre a mesa. E, portanto, as aulas começam no dia 10 de janeiro para as crianças, porque essa é uma medida fundamental para a saúde física, mental, social e psicológica das nossas crianças», referiu António Lacerda Sales.

Recorde-se que em meados de dezembro o primeiro-ministro anunciou uma série de novas medidas no combate à pandemia da covid-19. Uma delas passou pela criação de uma semana de contenção após as festividades. Essa semana arrancou neste domingo (2) e termina no dia 9.

Na última semana, Portugal tem registado diariamente números de infeções recorde desde o início da pandemia em março de 2020.