Um homem foi multado em Madrid por furar a quarentena para... caçar Pokémons.

O caso insólito deu-se no Bairro de La Latina, na capital espanhola, no passado domingo. O cidadão, identificado pela polícia como um homem de 77 anos, foi multado por estar num parque a jogar o jogo virtual «Pokémon Go» e ter, assim, cometido um crime de desobediência.

Desde o início do estado de emergência em Espanha, no dia 15 de março, a Polícia Municipal de Madrid já interpôs 4580 denúncias de cidadãos que não cumpriram as restrições decretadas pelas autoridades de saúde.

Veja o relatório policial deste caso insólito: