O ministro das finanças holandês, Wopke Hoekstra, admitiu esta terça-feira que não foi feliz nas declarações que fez a propósito do combate da União Europeia (UE) à pandemia de Covid-19 e que foram criticadas por António Costa.

«Tem muito a ver com a forma como o dissemos. Não fomos suficientemente empáticos e isso levou a resistências. Expressámos bem o que não queríamos, mas não conseguimos fazer passar o que queremos. Deveria ter feito melhor», afirmou Hoekstra, em declarações à RTL Z, sobre as quais pode ler mais no site da TVI24.

Garante o ministro das finanças que a Holanda é sensível aos apelos de solidariedade dos países integrante da EU devido à crise, «acima de tudo sanitária», que se vive, e que também é do seu interesse uma União Europeia forte.

«Obviamente não correu bem», concluiu Wopke Hoekstra sobre as declarações em que pediu que países como Espanha fossem investigados por não terem capacidade financeira para combater a crise provocada pelo novo coronavírus. Recorde-se que António Costa apelidou como «repugnante» a atitude do ministro das finanças holandês.