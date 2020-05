A Organização Mundial da Saúde (OMS) defendeu que o novo coronavírus é de «origem natural», refutando assim as declarações do presidente dos Estados Unidos, que disse ter provas de que a origem do SARS-CoV-2, vírus que provoca a doença Covid-19, estava ligado a um laboratório de Wuhan, cidade chinesa onde teve origem a pandemia.

«Quanto à origem do vírus em Wuhan, ouvimos muitos cientistas que o estudaram e temos a certeza de que é de origem natural», afirmou o diretor dos programas de emergência da OMS, Michael Ryan, numa videoconferência de imprensa, acrescentando que nesta fase é importante determinar o hospedeiro natural do vírus.

Recorde-se que Donald Trump acusou também a OMS de agir como se fosse uma «agência de relações públicas» de Pequim. Outra teoria que contraria as tomadas de posição da Organização Mundial da Saúde, que apelou à China para que se envolva nas investigações sobre a origem do novo coronavírus para que este sejam esclarecidas várias questões ainda sem resposta, nomeadamente de que forma foi ultrapasada a barreira entre a espécie animal e a humana.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, diretor-geral da OMS, refutou também as críticas de que o organismo não agiu com a contundência necessária. «A lucidez em retrospetiva, obviamente, é fácil. É muito mais difícil saber o que vai acontecer e antecipar. Esta emergência sanitária global, declarada em 30 de janeiro, foi declarada atempadamente», frisou.