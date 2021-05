Portugal vai voltar ao lote de países que constam da chamada lista verde do Reino Unido e, por isso, quase sem restrições para viajantes.

O anúncio foi feito esta sexta-feira pelo ministro britânico dos Transportes, Grant Shapps, e engloba mais onze países além de Portugal.

Os viajantes do Reino Unido com destino a estes países passam a não estar obrigados a cumprir quarentena no regresso.

De fora da lista verde continuam França, Espanha e Grécia, que fazem parte de uma lista amarela que obriga ao cumprimento de uma quarentena de dez dias e à apresentação de um teste PCR antes do regresso ao Reino Unido e de um outro dois dias depois de terem regressado de viagem.