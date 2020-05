O Reino Unido vai impor uma quarentena obrigatória de 14 dias às pessoas que cheguem do estrangeiro, anunciou esta sexta-feira o ministro da Irlanda do Norte, Brandon Lewis, numa notícia sobre a qual pode ler mais no site da TVI24.

Uma medida que surge por causa da pandemia de covid-19 e que «visa proteger a saúde das pessoas e manter o nível do R [taxa de transmissão] baixo e o mais perto de zero nas próximas semanas e meses», segundo disse Lewis à BBC Radio 4.

«É uma coisa que podemos fazer, agora que o nível R baixou e que há menos pessoas a viajarem para o Reino Unido, e o impacto marginal que uma pessoa [que entra no país] pode ter é muito diferente daquele quando o R estava mais alto e vírus a espalhar-se amplamente pelo Reino Unido», acrescentou.

A medida não abrange a Irlanda devido aos compromissos de livre circulação na fronteira com a Irlanda do Norte.