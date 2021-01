O restaurante de Lisboa que recusou fechar ou passar a laborar exclusivamente ao abrigo das regras permitidas para o período do confinamento geral fechou portas temporariamente.

«Depois de profunda análise e ponderação, decidimos não reabrir ontem. Esta decisão é motivada sobretudo por respeito à sensibilização dos agentes da PSP», pode ler-se num comunicado emitido no domingo, no qual os proprietários agradecem às autoridades pela «forma correta e profissional com que procederam na noite de sexta-feira».

Na mesma nota, os proprietário do restaurante Lapo reiteram que a decisão tomada pelo Governo não tem suporte científico e exigem a reabertura desta atividade profissional.

Por fim, uma promessa: «Reabriremos em breve, em força, e disponibilizaremos a todos os interessados as ferramentas para que também o possam fazer.»