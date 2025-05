Marcada para esta quarta e quinta-feira, a greve de trabalhadores da CP (Comboios de Portugal) não vai ter serviços mínimos. A decisão foi tomada pelo Tribunal Arbitral.

«O Tribunal Arbitral decide, por unanimidade, não fixar quaisquer serviços mínimos quanto à “Greve entre as 00:00 do dia 07 de maio e as 24:00 do dia 14 de maio de 2025 e Greve das 00:00 do dia 07 de maio, às 24:00 do dia 8 de maio de 2025”», pode-se ler no comunicado publicado no site do Conselho Económico e Social.

Porém, estão previstos os serviços necessários à segurança e manutenção do equipamento e das instalações, os serviços de emergência, os comboios de socorro e os comboios que já estejam em marcha.

Os trabalhadores da CP realizam a greve com vista à «implementação do acordo de reestruturação das tabelas salariais, nos termos em que foi negociado e acordado».