Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a Cofina confirmou que Cristiano Ronaldo integra a proposta, já conhecida, para a aquisição da empresa de media.

«A potencial compradora, em conformidade com os esclarecimentos providenciados a 3 de julho de 2023, é uma sociedade veículo denominada Expressão Livre, SGPS, S.A», lê-se, na nota.

Esta sociedade será detida, direta ou indiretamente, por Luis Santana, Ana Dias, Octávio Ribeiro, Isabel Rodrigues, Carlos Rodrigues, Luís Ferreira, Carlos Cruz, Cristiano Ronaldo, Domingos Vieira de Matos, Paulo Fernandes e João Borges de Oliveira.

«Considerando que alguns dos investidores são simultaneamente membros do conselho de administração da Cofina, a Cofina assegurará a estrita observação de todas as disposições legais aplicáveis a transações com partes relacionadas», pode ler-se ainda.

A Cofina Media, diga-se, detém o Correio da Manhã, a CMTV, o Jornal de Negócios, Record e Sábado, entre outros.